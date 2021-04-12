Украина выиграла медальный зачет Чемпионата Европы по тяжелой атлетике. У нас 4 "золота"
Украина стала победителем медального зачета Чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который проходил в Москве. Украинские спортсмены завоевали четыре золотых и по одной серебряной и бронзовой медали.
Так, чемпионами Европы стали Камила Конотоп (до 55 кг), Ирина Деха (до 76 кг), Алина Марущак (до 81 кг) и Дмитрий Чумак (до 109 кг). Также "серебро" выиграла Анастасия Лысенко (свыше 87 кг) и "бронзу" - Дмитрий Вороновский (до 55 кг).
На втором месте оказалась Болгария - 3 "золота", 3 "серебра" и 1 "бронза. Третьей страной в медальном зачете оказалась Армения - 2 золотых медали, 2 серебряных и 4 бронзовых.
Также у Украины в активе 17 малых подиумов (рывок и толчок) - 10 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых.
Ранее РБК-Украина писало, что Ирина Деха в весовой категории до 76 килограмм завоевала три малых золота и стала абсолютной чемпионкой Европы.
Также сообщалось, что Чумак стал чемпионом Европы, одержав победу в толчке и заняв четвертое место в рывке.
Кроме этого, Камила Конотоп стала лучшей в рывке и в толчке, подняв в общей сложности 208 килограммов.