Украина выиграла медальный зачет Чемпионата Европы по тяжелой атлетике. У нас 4 "золота"​​​​​​​

Украина стала победителем медального зачета Чемпионата Европы по тяжелой атлетике , который проходил в Москве. Украинские спортсмены завоевали четыре золотых и по одной серебряной и бронзовой медали.

Об этом свидетельствуют результаты турнира.

Так, чемпионами Европы стали Камила Конотоп (до 55 кг), Ирина Деха (до 76 кг), Алина Марущак (до 81 кг) и Дмитрий Чумак (до 109 кг). Также "серебро" выиграла Анастасия Лысенко (свыше 87 кг) и "бронзу" - Дмитрий Вороновский (до 55 кг).

На втором месте оказалась Болгария - 3 "золота", 3 "серебра" и 1 "бронза. Третьей страной в медальном зачете оказалась Армения - 2 золотых медали, 2 серебряных и 4 бронзовых.

Также у Украины в активе 17 малых подиумов (рывок и толчок) - 10 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых.