Украинские дзюдоисты привезли с Чемпионата Европы одну серебряную медаль

В столице Португалии Лиссабоне завершился Чемпионат Европы по дзюдо. Украинские спортсмены завоевали лишь одну медаль - серебро в активе Дарьи Белодед (весовая категория до 48 кг).

Единственная медаль была завоевана в первый день соревнований, 16 апреля. Причем Украина могла рассчитывать и на "золото", но Белодед в полуфинальной схватке с россиянкой Ириной Долговой получила травму локтя и не смогла выйти на финал. В итоге золотая медаль досталась дзюдоистке из Косово Дистрие Красински.

"На последних секундах полуфинальной схватки с россиянкой Долговой мне удалось бросить ее на иппон, после чего прозвучала команда "Мате", закончилось время схватки. Однако моя соперница продолжала выполнять болевой прием, ломать мне руку. Тем самым я травмировала себе локоть. К счастью, все обошлось незначительной травмой, однако в итоге мы приняли решение поберечь руку, и не выходить на финальную схватку", - заявила после поединка с россиянкой Белодед.

Еще одну медаль Украине могла принести в последний день соревнований Елизавета Калинина (до 73 кг), но в схватке за "бронзу" она уступила португальской дзюдоистке Рохеле Нунес.

Всего в Лиссабоне Украину представляли 11 украинских дзюдоистов - 4 мужчины и 7 женщин.