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Украинские дзюдоисты привезли с Чемпионата Европы одну серебряную медаль

Новина українською → Лиссабон, Понедельник 19 апреля 2021 09:55
Украинские дзюдоисты привезли с Чемпионата Европы одну серебряную медаль Фото: Дарья Белодед завоевала единственную медаль для Украины (eju.net)
Автор: Игорь Литвиненко

В столице Португалии Лиссабоне завершился Чемпионат Европы по дзюдо. Украинские спортсмены завоевали лишь одну медаль - серебро в активе Дарьи Белодед (весовая категория до 48 кг).

Об этом сообщает пресс-служба Федерации дзюдо Украины.

Единственная медаль была завоевана в первый день соревнований, 16 апреля. Причем Украина могла рассчитывать и на "золото", но Белодед в полуфинальной схватке с россиянкой Ириной Долговой получила травму локтя и не смогла выйти на финал. В итоге золотая медаль досталась дзюдоистке из Косово Дистрие Красински.

"На последних секундах полуфинальной схватки с россиянкой Долговой мне удалось бросить ее на иппон, после чего прозвучала команда "Мате", закончилось время схватки. Однако моя соперница продолжала выполнять болевой прием, ломать мне руку. Тем самым я травмировала себе локоть. К счастью, все обошлось незначительной травмой, однако в итоге мы приняли решение поберечь руку, и не выходить на финальную схватку", - заявила после поединка с россиянкой Белодед.

Еще одну медаль Украине могла принести в последний день соревнований Елизавета Калинина (до 73 кг), но в схватке за "бронзу" она уступила португальской дзюдоистке Рохеле Нунес.

Всего в Лиссабоне Украину представляли 11 украинских дзюдоистов - 4 мужчины и 7 женщин.

Напомним, недавно завершился Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве, где Украина стала победителем медального зачета. Украинские спортсмены завоевали четыре золотых и по одной серебряной и бронзовой медали.

Также РБК-Украина писало, что Дарью Белодед признавали лучшей дзюдоисткой 2019-2020 годов.

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