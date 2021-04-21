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Украина завоевала первые медали Чемпионата Европы по борьбе

Новина українською → Варшава, Среда 21 апреля 2021 12:06
Украина завоевала первые медали Чемпионата Европы по борьбе Фото: одну из бронзовых медалей завоевал Камиль Керимов (kwf.kh.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Украинские борцы завоевали первые медали на Чемпионате Европы в Варшаве. "Бронзы" завоевали Камиль Керимов и Игорь Никифорук.

Об этом свидетельствуют официальные результаты ЧЕ.

Обе медали были завоеваны в вольной борьбе. Камиль Керимов, выступающий в весовой категории до 57 кг, в малом финале победил Микая Наима из Болгарии.

Также "бронзу" в весовой категории до 70 кг выборол Игорь Никифорук. Он в финальной схватке должен был сразиться с британцем Николае Кожокару, но тот от схватки отказался.

Кроме этого Украина имеет шанс на "золото". В финальную схватку в весовой категории до 61 кг вышел Андрей Джелепов. В решающей схватке он будет бороться с россиянином Абасгаджи Магомедовым.

Завершится Чемпионат Европы в воскресенье, 25 апреля.

Ранее в Лиссабоне завершился Чемпионат Европы по дзюдо. Украина завоевала одну медаль - "серебро" у Дарьи Белодед.

Также сообщалось, что недавно завершился Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве, где Украина стала победителем медального зачета. Украинские спортсмены завоевали четыре золотых и по одной серебряной и бронзовой медали.

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