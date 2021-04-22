Українські борці завоювали ще дві медалі на ЧЄ

Українські борці завоювали ще дві медалі на Чемпіонат Європи у Варшаві (Польща). Срібну медаль взяв Андрій Джелеп у ваговій категорії до 61 кг, з "бронзою" Олександр Хацяновський (125 кг).

Нагадаємо, раніше ще дві бронзові медалі завоювали Каміль Керімов та ігор Никифорук. Таким чином в українських борців вже чотири медалі ЧЄ. При цьому українські борці вільного стилю стали другим у командному заліку. На першому місці росіяни.

Зокрема, Андрій Джелеп на шляху до фіналу переборов призера чемпіонату світу азербайджанця Ахмеднабі Гварзатілова і багаторазового призера Європи і світу грузина Беку Ломтадзе. У вирішальній сутичці українець поступився росіянину Абасгаджі Магомедову.

Також повідомлялося, що нещодавно в Лісабоні завершився Чемпіонат Європи з дзюдо. Україна завоювала одну медаль - "срібло" у Дар'ї Білодід.

Крім цього на Чемпіонат Європи з важкої атлетики в Москві Україна стала переможцем медального заліку. Українські спортсмени завоювали чотири золотих і по одній срібній і бронзовій медалі.