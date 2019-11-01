Українські банки завершили перехід на стандарт IBAN

Ілюстративне фото (treasury.gov.ua)

До 12 січня 2020 можна використовувати старі платіжні реквізити

Українські банки повністю завершили перехід на міжнародний стандарт номеру банківського рахунку IBAN. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз Національного банку.

Повідомляється, що номери рахунків клієнтів будуть містити 29 символів, що відповідає вимогам стандарту IBAN в країнах Європи. Перехід на IBAN розпочався 5 серпня 2019 року і тривав до 31 жовтня 2019 року.

"Статистика Національного банку підтверджує, що все більше клієнтів проводять розрахунки за стандартом IBAN. Станом на 31 жовтня 2019 103 учасника Системи електронних платежів здійснили 66% від загальної кількості платежів саме з використанням IBAN", - йдеться в повідомленні.

В той же час аж до 12 січня 2020 можна використовувати ті платіжні реквізити, які застосовувалися до введення цього міжнародного стандарту. У цей період банки приймають до виконання документи на переказ коштів клієнтів, у яких заповнено або пару реквізитів "Код банку" і "Рахунок", або рахунок за стандартом IBAN. Остаточний перехід всіх розрахунків клієнтів на стандарт IBAN запланований з 13 січня 2020.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НБУ відклав повний перехід на рахунку IBAN до початку 2020 року.

Зазначимо, раніше також Національний банк змінив порядок касових операцій банків.