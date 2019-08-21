НБУ изменил порядок кассовых операций банков

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Документ принят в связи внедрением счета IBAN, а также других изменений в законодательстве

Национальный банк Украины (НБУ) своим постановлением от 15 августа внес изменения в Инструкцию о ведении кассовых операций банками в Украине. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, постановлением оптимизирован порядок кассовых операций банков и организации работы банков с наличностью национальной и иностранной валюты в соответствии с актуальными требованиями законодательства.

В частности:

исключен из кассовых документов реквизит "Код банка" (в соответствии с нормами постановления о введении международного номера банковского счета (IBAN) в Украине,

отменена "карточка с образцами подписей" клиентов при обслуживании банком их счета (согласно норм постановления НБУ от 1 апреля 2019 года,

Документ вступает в силу с 1 сентября 2019 года. В то же время норма относительно исключения реквизита "Код банка" из кассовых документов вступает в силу с 1 ноября 2019 года.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины отсрочил введение международного номеру банковского счета IBAN с 1 апреля на 5 августа 2019 года. С 1 ноября 2019 года применение IBAN станет обязательным для клиентов всех банков Украины во время осуществления переводов денежных средств в национальной и в иностранных валютах.

Напомним, для Украины IBAN состоит из 29 буквенно-цифровых символов: кода страны, кода контрольного разряда, кода банка и номера счета.