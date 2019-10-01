НБУ отложил полной переход на счета IBAN до начала 2020 года

Фото: IBAN (treasury.gov.ua)

Решение приняли для обеспечения сбора налогов

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение о продлении до 12 января 2020 года возможности заполнения пары реквизитов в документах на перевод денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Согласно постановлению НБУ, включительно до 12 января 2020 года банки будут принимать к исполнению документы на перевод средств, в которых заполнены или пара реквизитов "Код банка" и "Счет", или счет по стандарту IBAN, а с 13 января 2020 года - исключительно счет по стандарту IBAN.

По данным пресс-службы, решение принято "в связи с обращением Государственной казначейской службы Украины для обеспечения выполнения бюджетных программ в полном объеме".

Как отметили в НБУ, с 5 августа 2019 года все банки открывают клиентам новые счета только по стандарту IBAN, а действующие счета постепенно (до 31 октября 2019 года) изменяют в соответствии с требованиями нового стандарта.

Сегодня банки принимают к исполнению документы на перевод средств клиентов, в которых заполнено или пара реквизитов "Код банка" и "Счет", или счет по стандарту IBAN. По состоянию на 1 октября 2019 года количество начальных платежей по стандарту IBAN в системе электронных платежей НБУ составляет 61% от общего количества осуществленных платежей.

Отметим, ранее планировалось, что с 1 ноября 2019 года применение IBAN станет обязательным для клиентов всех банков Украины во время осуществления переводов денежных средств в национальной и в иностранных валютах.

Как сообщало РБК-Украина, Государственная казначейская служба Украины с 1 октября изменила реквизиты счетов для зачисления налогов, сборов, и других платежей в государственный и местных бюджетов согласно стандарту IBAN.

Напомним, для Украины IBAN состоит из 29 буквенно-цифровых символов: кода страны, кода контрольного разряда, кода банка и номера счета. В результате введения IBAN по первым двум буквам сразу возможно распознать страну участника расчета (UA - Украина), а с помощью контрольного разряда - обеспечить унифицированную проверку счета клиента на его корректность.