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Украинская власть занимается избирательным давлением на бизнес, - The Ukrainian post

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Киев, Понедельник 14 февраля 2022 13:04
Украинская власть занимается избирательным давлением на бизнес, - The Ukrainian post
Автор: Наталия Гурковская

Украинская власть с помощью фискальных и силовых ведомств занимается давлением на бизнес, однако делает это крайне избирательно - поддерживая "дружественных" президенту олигархов. Этим власть посылает крайне негативные сигналы для иностранных инвесторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Ukrainian post.

"Одной из идей для наполнения украинского бюджета стало увеличение ренты на добычу железной руды. А марганцевый бизнес решили оставить на старой системе расчета. Игорь Коломойский после такого подарка мог вполне открывать шампанское, так как весь украинский марганцевый бизнес сосредоточен в его руках. Хотя эта правка лишила украинский бюджет 800 млн грн", - пишет издание.

Чтобы закрыть дыру, образовавшуюся в бюджете, фискальные органы устроили давление на легальный бизнес, указывают журналисты. Однако давление это - так же избирательно, как и подход к налогообложению, и в первую очередь коснулось металлургических предприятий - "АрселорМиталл Кривой Рог" и ГОКи группы "Метинвест".

"По данным Dragon Capital, за девять месяцев 2021 года выручка группы "Метинвест" увеличилась на 78%, а Ferrexpo в первом полугодии отчиталась про увеличение выручки на 74,3%. Так что вполне вероятно, что следующими в очереди на проверку и кошмарение ответственными органами будет металлургическая группа Жеваго", - прогнозирует издание.

Таким образом, констатируют журналисты, фискальная служба Украины работает в узнаваемом креативном стиле "доначисления" больших, сверхбольших и астрономически больших чисел. При этом сигнал, который власть посылает иностранным инвесторам, откровенно негативный.

"Есть вопрос, сможет ли Зеленский переступить через столько хорошо известное клише любых "друзей", и перейти от избирательности к простому и понятному "закон один для всех", - резюмирует издание.

Напомним, 1 февраля на горно-обогатительных предприятиях группы "Метинвест" в Кривом Роге представители правоохранительных органов проводили следственные действия, касающиеся якобы имеющих место налоговых нарушений. Компания заявляет о беспрецедентном необоснованном давлении на бизнес группы со стороны силовых структур.

Также в начале января Офис генерального прокурора арестовал банковские счета крупнейшего украинского металлургического комбината "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР).

В декабре 2021 года налоговая доначислила одной из крупных сетей лабораторий в Украине "Синэво" налоги на 1,1 млрд грн. Такое решение в ГФС приняли после плановой проверки, во время которой, по словам налоговой, компания не предоставила необходимых документов. "Синэво" оспорила решение налоговой в суде.

Ранее на "Новую почту" был наложен штраф в результате проверок двух отделений в Харьковской области, которые якобы не предоставили документы и объяснения, необходимые для полного и всестороннего рассмотрения жалоб граждан на них. Но после скандала Госпродпотребслужба рекомендовала отменить это взыскание.

Лидер "Голоса" Кира Рудык, комментируя ситуацию, заявила, что власть во времена экономического кризиса и военной угрозы должны поддерживать налогоплательщиков, а не мешать им работать.

А нардеп Ярослав Железняк заявил, что власть превратила БЭБ и ГБР в инструменты давления на бизнес.

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