Українська влада займається виборчим тиском на бізнес, - The Ukrainian post

Українська влада за допомогою фіскальних та силових відомств займається тиском на бізнес, однак робить це вкрай вибірково - підтримуючи "дружніх" президенту олігархів. Цим влада надсилає вкрай негативні сигнали для іноземних інвесторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Ukrainian post .

"Однією з ідей для наповнення українського бюджету стало збільшення ренти на видобуток залізняку. А марганцевий бізнес вирішили залишити на старій системі розрахунку. Ігор Коломойський після такого подарунку міг цілком відкривати шампанське, бо весь український марганцевий бізнес зосереджений у його руках. Хоча це виправлення позбавило український бюджет 800 млн грн", - пише видання.

Щоб закрити дірку, що утворилася у бюджеті, фіскальні органи влаштували тиск на легальний бізнес, зазначають журналісти. Проте тиск цей - так само вибірковий, як і підхід до оподаткування, і в першу чергу торкнувся металургійних підприємств - "АрселорМітал Кривий Ріг" та ГЗК групи "Метінвест".

"За даними Dragon Capital, за дев'ять місяців 2021 року виручка групи "Метінвест" збільшилася на 78%, а Ferrexpo у першому півріччі відзвітувала про збільшення виручки на 74,3%. Так що цілком імовірно, що відповідальними органами буде наступними в черзі на перевірку і кошмаріння відповідальними органами буде металургійна група "Жеваго", - прогнозує видання.

Таким чином, констатують журналісти, фіскальна служба України працює у креативному стилі "донарахування" великих і астрономічно великих чисел. При цьому сигнал, який влада надсилає іноземним інвесторам, відверто негативний.

"Є питання, чи зможе Зеленський переступити через стільки добре відоме кліше будь-яких "друзів", і перейти від вибірковості до простого та зрозумілого "закон один для всіх", - резюмує видання.