ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украинская теннисистка Свитолина легко прошла в четвертьфинал WTA 500 в Дохе

Новина українською → Доха, Среда 03 марта 2021 19:03
Украинская теннисистка Свитолина легко прошла в четвертьфинал WTA 500 в Дохе Фото: Элина Свитолина (btu-tennis)
Автор: Андрей Василюк

26-летняя украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина успешно начала выступления в одиночном разряде на турнире WTA-500 в Дохе.

Об этом сообщает WTA в Twitter.

Во втором круге украинка победила японку Мисак Дои (№83 WTA), которая до этого одержала победу в матче первого раунда.

Доха. Второй круг:

Элина Свитолина (Украина) - Мисак Дои (Япония) - 6:1, 6:2

В четвертьфинале Свитолина сыграет против восьмой сеяной Виктории Азаренко из Беларуси (№14 WTA).

Украинская теннисистка Свитолина легко прошла в четвертьфинал WTA 500 в Дохе

Напомним, ранее пятая ракетка мира Элина Свитолина уступила представительнице США Джессике Пегули в 1/8 финала Australian Open. Матч длился почти два часа и завершился со счетом 4:6, 6:3, 3:6.

Американка провела седьмой матч против соперницы из топ-10 и впервые одержала победу. В начале этого сезона она уступила Свитолиной на турнире WTA в Абу-Даби. Это была первая встреча между теннисистками.

Первая ракетка Украины не смогла повторить свой лучший результат на Australian Open. В 2018 и 2019 годах Элина выходила в четвертьфинал турнира, а в прошлом году вылетела в третьем раунде, уступив Гарбине Мугуруса.

Ранее двое украинских теннисистов Сергей Стаховский и Марта Костюк выбыли из турнира по итогам первого круга.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Спорт Теннис
NEWS
Кулеба отреагировал на высказывание премьера Словакии о Закарпатье
Кулеба отреагировал на высказывание премьера Словакии о Закарпатье
DAILY
Суд без политики. Почему Зеленский решил урезать полномочия ОАСК
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Суд без политики. Почему Зеленский решил урезать полномочия ОАСК