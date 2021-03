Украинская теннисистка Свитолина легко прошла в четвертьфинал WTA 500 в Дохе

Во втором круге украинка победила японку Мисак Дои (№83 WTA), которая до этого одержала победу в матче первого раунда.

Доха. Второй круг:

Элина Свитолина (Украина) - Мисак Дои (Япония) - 6:1, 6:2

В четвертьфинале Свитолина сыграет против восьмой сеяной Виктории Азаренко из Беларуси (№14 WTA).

