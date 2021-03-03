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Українська тенісистка Світоліна легко пройшла у чвертьфінал WTA 500 в Досі

Новость на русском → Доха, Середа 03 березня 2021 19:03
Українська тенісистка Світоліна легко пройшла у чвертьфінал WTA 500 в Досі Фото: Еліна Світоліна (btu-tennis)
Автор: Андрій Василюк

26-річна українська тенісистка, п'ята ракетка світу Еліна Світоліна успішно розпочала виступи в одиночному розряді на турнірі WTA-500 в Досі.

Про це повідомляє WTA у Twitter.

У другому колі українка перемогла японку Мисак Дої (№83 WTA), яка до цього здобула перемогу в матчі першого раунду.

Доха. Друге коло:

Еліна Світоліна (Україна) - Мисак Дої (Японія) - 6:1, 6:2

У чвертьфіналі Світоліна зіграє проти восьмої сіяної Вікторії Азаренко з Білорусі (№14 WTA).

Українська тенісистка Світоліна легко пройшла у чвертьфінал WTA 500 в Досі

Нагадаємо, раніше п'ята ракетка світу Еліна Світоліна поступилася представниці США Джесіці Пегулі в 1/8 фіналу Australian Open. Матч тривав майже дві години і завершився з рахунком 4:6, 6:3, 3:6.

Американка провела сьомий матч проти суперниці з топ-10 і вперше здобула перемогу. На початку цього сезону вона поступилася Світоліній на турнірі WTA в Абу-Дабі. Це була перша зустріч між тенісистками.

Перша ракетка України не змогла повторити свій найкращий результат на Australian Open. У 2018 та 2019 роках Еліна виходила у чвертьфінал турніру, а торік вилетіла в третьому раунді, поступившись Гарбінє Мугуруса.

Раніше двоє українських тенісистів Сергій Стаховський і Марта Костюк вибули з турніру за підсумками першого кола.

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