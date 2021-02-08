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Двое украинских теннисистов покинули Australian Open после первого круга

Новина українською → Мельбурн, Понедельник 08 февраля 2021 12:36
Двое украинских теннисистов покинули Australian Open после первого круга Фото: среди украинцев на турнире осталась лишь Свитолина (facebook.com/AustralianOpen)
Автор: Вера Олейник

Двое украинских теннисистов Сергей Стаховский и Марта Костюк проиграли свои стартовые матчи Australian Open-2021. На турнире осталась одна украинка - Элина Свитолина.

Об этом сообщается на сайте соревнований.

Стаховский в боевом пятисетовом противостоянии уступил Душану Лайовичу из Сербии. Матч продлился три с половиной часа и закончился со счетом 7:5, 4:6, 3:6, 7:5, 4:6. Эта победа стала первой для серба в личных встречах с украинцем - 3:1.

Отметим, что Стаховский вернулся в основу Australian Open спустя пять лет. Он единственный из украинских теннисистов, кто в нынешнем году успешно преодолел квалификационный этап турнира.

Ранее завершила борьбу в одиночном разряде Australian Open и третья ракетка Украины Марта Костюк. Она уступила россиянке Веронике Кудерметовой (2:6, 6:7). В этом году соперницы уже встречались на турнире в Абу-Даби, где украинка также уступила в двух сетах.

Среди представителей Украины в мужской и женской одиночной сетке турнира осталась лишь Элина Свитолина, которая завтра стартует матчем против Мари Боузковой из Чехии.

Турнир в Мельбурне продлится до 21 февраля. Соревнования проходят в присутствии зрителей - на все корты допускается максимум 30 тысяч человек в день (около половины от обычной посещаемости).

Напомним, также в основную сетку была заявлена вторая ракетка Украины Даяна Ястремская, но она не сыграет на турнире из-за допинг-скандала.

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