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Свитолина разгромила соперницу на пути в четвертый круг Australian Open

Новина українською → Мельбурн, Суббота 13 февраля 2021 09:51
Свитолина разгромила соперницу на пути в четвертый круг Australian Open Фото: Элина Свитолина (twitter.com/WTA)
Автор: Вера Олейник

Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву и вышла в 1/8 финала Australian Open. Поединок продолжался почти полтора часа и завершился со счетом 6:4 6:0.

Об этом сообщается на сайте турнира.

Для Элины это шестая победа подряд в матчах с Юлией Путинцевой. Всего соперницы провели восемь игр матч между собой.

В следующем раунде Свитолина сыграет против американки Джессики Пегулы, которую уже обыгрывала в начале года на турнире в Абу-Даби.

Свитолина выиграла свой 20 матч на кортах Australian Open. Для нее это девятое выступление на турнире. Лучший результат украинки - четвертьфинал в 2018 и 2019 годах. В прошлом году она покинула Мельбурн на стадии 1/16 финала турнира.

Напомним, двое украинских теннисистов Сергей Стаховский и Марта Костюк выбыли из турнира по итогам первого круга.

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