Українська тенісистка знялася з Олімпіади в Токіо
Фото: українська тенісистка Марта Костюк (GettyImages)
Українська тенісистка Марта Костюк знялася з Олімпійських ігор в Токіо. Вона не візьме участь у змаганнях через травму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федерацію тенісу України.
"Марта Костюк, на жаль, не зможе взяти участь в Олімпійських іграх. Відмова від головного спортивного форуму планети вимушена - травма плеча", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що Костюк мала виступати не тільки в одиночному розряді, але і в парному разом з Еліною Світоліною. ITF переглянула заявку і затвердила новий український дует - Еліна Світоліна і Даяна Ястремська.
Нагадаємо, Костюк входила до складу української збірної на Олімпійських іграх разом зі Світоліною, Ястремською, Людмилою та Надією Кіченок.