ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Українська сторона в ТКГ вимагає проведення позачергового засідання через "вибори" на Донбасі

Новини » Політика    11.11.2018 - 11:48
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Україна в ТКГ просить провести консультації у нормандському форматі через дії РФ

Українська сторона в Тристоронній контактній групі (ТКГ) вимагає проведення позачергового засідання через "вибори" на Донбасі, які проходять сьогодні, 11 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення першого віце спікера українського парламенту Ірини Геращенко у Facebook.

Геращенко зазначила, що Україна і надалі докладатиме зусиль для мирного врегулювання ситуації на Донбасі на основі мінських домовленостей. 

"Ми вимагаємо негайного скликання позачергового ТКГ і звертаємося до країн-членів нормандського формату з проханням провести спеціальні консультації з вимогою до РФ відмовитися від руйнівних сценаріїв дестабілізації ситуації на Донбасі", - написала вона.

 

Заява української частини Тристоронньої контактної групи у зв'язку з організацією Російською Федерацією так званих...

Опубліковано Iryna Gerashchenko Неділя, 11 листопад 2018 р.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що згідно із заявою Міністерства закордонних справ України, результати "виборів" на окупованому Донбасі не створюють жодних правових наслідків і не будуть визнані.

Додамо, президент України Петро Порошенко закликав жителів окупованого Донбасу не голосувати на "виборах".

Крім того, за даними СБУ, Росія повністю контролює "виборчий процес" на окупованому Донбасі і переможці вже визначені в Кремлі - Денис Пушилін ("ДНР") і Леонід Пасічник ("ЛНР").

Результати "виборів" на Донбасі не створюють жодних правових наслідків та не будуть визнані, - МЗС На окупованому Донбасі відсутній мобільний зв'язок від Vodafone
Новини України ДонбасКонтактная група
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся