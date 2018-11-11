Українська сторона в ТКГ вимагає проведення позачергового засідання через "вибори" на Донбасі

Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Україна в ТКГ просить провести консультації у нормандському форматі через дії РФ

Українська сторона в Тристоронній контактній групі (ТКГ) вимагає проведення позачергового засідання через "вибори" на Донбасі, які проходять сьогодні, 11 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення першого віце спікера українського парламенту Ірини Геращенко у Facebook.

Геращенко зазначила, що Україна і надалі докладатиме зусиль для мирного врегулювання ситуації на Донбасі на основі мінських домовленостей.

"Ми вимагаємо негайного скликання позачергового ТКГ і звертаємося до країн-членів нормандського формату з проханням провести спеціальні консультації з вимогою до РФ відмовитися від руйнівних сценаріїв дестабілізації ситуації на Донбасі", - написала вона.

Заява української частини Тристоронньої контактної групи у зв'язку з організацією Російською Федерацією так званих... Опубліковано Iryna Gerashchenko Неділя, 11 листопад 2018 р.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що згідно із заявою Міністерства закордонних справ України, результати "виборів" на окупованому Донбасі не створюють жодних правових наслідків і не будуть визнані.

Додамо, президент України Петро Порошенко закликав жителів окупованого Донбасу не голосувати на "виборах".

Крім того, за даними СБУ, Росія повністю контролює "виборчий процес" на окупованому Донбасі і переможці вже визначені в Кремлі - Денис Пушилін ("ДНР") і Леонід Пасічник ("ЛНР").