Украинская "дочка" Сбербанка официально сменила название: новое наименование
Фото: украинская "дочка" Сбербанка официально сменила название (Виталий Носач, РБК-Украина)
Украинское подразделение "Сбербанка России" официально сменило название. Отныне его новое наименование - "Международный резервный банк".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Сбербанка".
Согласно сообщению, отныне полное официальное наименование украинского подразделения "Сбербанка":
- на украинском языке - акціонерне товариство "Міжнародний резервний банк". Сокращенно - АТ "МР Банк";
- на русском языке - аукционерное общество "Международный резервный банк". Сокращенно - АО "МР Банк";
- на английском языке - joint-stock company "International reserve bank". Сокращенно-JSC "IR Bank".
Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинское подразделение "Сбербанка России" изменит свое название после проигрыша дела в суде.
Через некоторое время подразделению дали отсрочку на смену названия на 9 месяцев.