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Украинская "дочка" Сбербанка официально сменила название: новое наименование

Новина українською →
Понедельник 13 декабря 2021 18:30
Украинская "дочка" Сбербанка официально сменила название: новое наименование Фото: украинская "дочка" Сбербанка официально сменила название (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украинское подразделение "Сбербанка России" официально сменило название. Отныне его новое наименование - "Международный резервный банк".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Сбербанка".

Согласно сообщению, отныне полное официальное наименование украинского подразделения "Сбербанка":

  • на украинском языке - акціонерне товариство "Міжнародний резервний банк". Сокращенно - АТ "МР Банк";
  • на русском языке - аукционерное общество "Международный резервный банк". Сокращенно - АО "МР Банк";
  • на английском языке - joint-stock company "International reserve bank". Сокращенно-JSC "IR Bank".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинское подразделение "Сбербанка России" изменит свое название после проигрыша дела в суде.

Через некоторое время подразделению дали отсрочку на смену названия на 9 месяцев.

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Украина Сбербанк России
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