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Українська "дочка" Сбербанка офіційно змінила назву: нове найменування

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Понеділок 13 грудня 2021 18:30
Українська "дочка" Сбербанка офіційно змінила назву: нове найменування Фото: українська "дочка" Сбербанка офіційно змінила назву (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Український підрозділ "Сбербанку Росії" офіційно змінив назву. Відтепер його нове найменування - "Міжнародний резервний банк".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Сбербанку".

Згідно з повідомленням, відтепер повне офіційне найменування українського підрозділу "Сбербанку":

  • українською мовою - акціонерне товариство "Міжнародний резервний банк". Скорочено - АТ "МР Банк";
  • російською мовою - аукционерное общество "Международный резервный банк". Скорочено - АО "МР Банк";
  • англійською мовою - joint-stock company "International reserve bank". Скорочено - JSC "IR Bank".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що український підрозділ "Сбербанку Росії" змінить свою назву після програшу справи у суді.

Через деякий час підрозділу дали відстрочку на зміну назви на 9 місяців.

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