Українська "дочка" Сбербанка офіційно змінила назву: нове найменування
Фото: українська "дочка" Сбербанка офіційно змінила назву (Віталій Носач, РБК-Україна)
Український підрозділ "Сбербанку Росії" офіційно змінив назву. Відтепер його нове найменування - "Міжнародний резервний банк".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Сбербанку".
Згідно з повідомленням, відтепер повне офіційне найменування українського підрозділу "Сбербанку":
- українською мовою - акціонерне товариство "Міжнародний резервний банк". Скорочено - АТ "МР Банк";
- російською мовою - аукционерное общество "Международный резервный банк". Скорочено - АО "МР Банк";
- англійською мовою - joint-stock company "International reserve bank". Скорочено - JSC "IR Bank".
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що український підрозділ "Сбербанку Росії" змінить свою назву після програшу справи у суді.
Через деякий час підрозділу дали відстрочку на зміну назви на 9 місяців.