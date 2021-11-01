ru ua
Пн, 01 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Украинская "дочка" Сбербанка России сменит название

Новина українською →
Понедельник 01 ноября 2021 15:59
Украинская "дочка" Сбербанка России сменит название Фото: "Сбербанк" получит новое имя в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Украинское подразделение "Сбербанка России" сменит свое название. Решение принято после того, как были проиграны суды за право на название "Сбербанк".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение банка.

Сообщается, что теперь "Сбербанк России" в Украине будет называться "Международный резервный банк". Сокращенное название - АО "МР Банк".

Кроме того, правление банка уполномочили самостоятельно принимать решения по вопросам, которые касаются порядка и условий использования банком новых знаков для товаров и услуг.

Напомним, в августе Верховный Суд принял окончательное решение о запрете российскому "Сбербанку" использовать торговую марку "Сбербанк" на территории Украины.

Украинский государственный "Ощадбанк" настаивал на незаконности переименования дочернего "Сбербанка России" в "Сбербанк" и в январе 2016 года заявил о нарушении прав интеллектуальной собственности.

Согласно позиции украинского банка, использование торговой марки "Сбербанк" могло вводить клиентов в заблуждение и влиять на их поведение. В итоге "Ощадбанк" выиграл судебный процесс.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ощадбанк Сбербанк России
NEWS
Киев на локдауне. Как долго может продлиться тотальный карантин
Киев на локдауне. Как долго может продлиться тотальный карантин
DAILY
Под знаком Кернеса. Как Харьков выбирал себе нового мэра и чего ждать дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Под знаком Кернеса. Как Харьков выбирал себе нового мэра и чего ждать дальше