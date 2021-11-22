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Украинской "дочке" Сбербанка дали отсрочку на смену названия

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Украина, Понедельник 22 ноября 2021 10:59
Украинской "дочке" Сбербанка дали отсрочку на смену названия Фото: Сбербанк в Украине сменит название через 9 месяцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Хозяйственный суд г. Киева предоставил дочернему банку российского Сбербанка отсрочку на смену названия на 9 месяцев. Банк должен использовать в Украине другое название с 11 августа 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Finbalance.

Как отмечается в решении суда, размещенном в Едином реестре судебных решений, в обосновании заявления об отсрочке исполнения решения суда представители АО "Сбербанк" указывали, что в настоящее время немедленное исполнение решения является невозможным и требует прохождения организационных, административных и внутренних процедур, а именно: согласование изменений в уставных, регистрационных и разрешительных документах; организационные процедуры по информированию клиентов, замена всей договорной и деловой документации, финансовых/платежных инструментов, оборудования.

В ходе судебного процесса Ощадбанк отмечал, что ходатайство "дочки" Сбербанка об отсрочке исполнения судебного решения является безосновательным, а "подсчеты срока исполнения решения суда не заслуживают внимания из-за их несоответствия действительности и надуманности".

В судебных материалах отмечается, что по состоянию 1 августа 2021 года банк имел 89 отделений, 67 банкоматов, 3941 POS-терминалов. Его клиентами было 317 071 физических и 34 905 юридических лиц. Банк эмитировал 179 026 платежных карт.

Напомним, в августе Верховный суд принял окончательное решение о запрете российскому Сбербанку использовать торговую марку "Сбербанк" на территории Украины.

После этого украинское подразделение "Сбербанка России" решило сменить название. Банк будет называться "Международный резервный банк".

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Ощадбанк Сбербанк России
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