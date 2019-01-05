Українська делегація прибула до Стамбулу для отримання томосу

Фото: українська делегація (twitter.com/AndriyParubiy)

Офіційна делегація України на чолі з президентом Петром Порошенком прибула до Туреччини

Українська делегація сьогодні вранці, 5 січня 2019 року, прибула в турецьке місто Стамбул отримувати томос Вселенського Патріарха про автокефалію Православної церкви в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера українського парламенту Андрія Парубія.

"Для мене велика честь разом з новообраним предстоятелем Православної церкви, митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм відправитися до Стамбулу, де завтра відбудеться довгоочікувана подія", - написав президент України Петро Порошенко в Twitter.

Фото (twitter.com/andrii_sybiha)

Нагадаємо, програмою візиту на 5 січня передбачена зустріч голови Верховної ради Андрія Парубія та президента Порошенка з президентом Турецької Республіки Реджепом Тайіпом Ердоганом, відвідування Вселенського патріархату і зустріч з вселенським патріархом Варфоломієм.

Учасники делегації візьмуть участь у церемонії підписання томосу вселенським патріархом Варфоломієм і у молитві в Патріаршому храмі Св.Георгія. По завершенню процедури підписання томосу прозвучать заяви: вселенського патріарха Варфоломія, митрополита Київського і всієї України Епіфанія, президента Порошенко.

Як відомо, 15 грудня Об'єднавчий собор обрав митрополита Епіфанія (Думенка) предстоятелем Православної церкви України. Епіфаній також отримав титул митрополита Київського і Всієї України.

Вселенський патріархат привітав Україну з успішним завершенням Об'єднавчого собору та основою нової автокефальної Православної церкви і запросив новообраного митрополита Епіфанія на спільне правління божественною літургією на Фанарі 6 січня.