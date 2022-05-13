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Украинская артиллерия срывает наступление российских войск на Донбассе, - Пентагон

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Вашингтон, Пятница 13 мая 2022 20:21
Украинская артиллерия срывает наступление российских войск на Донбассе, - Пентагон Фото: украинские артиллеристы ведут огонь по российским войскам (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украинская артиллерия срывает российское наступление на Донбассе. Противник пытается безуспешно переправить свои войска через реку Северный Донец.

Об этом заявил высокопоставленный представитель Министерства обороны США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По его словам, на Донбассе российские войска пытаются укрепить свои позиции. Для этого противник пытается перебросить дополнительные силы через реку Северный Донец. Однако все эти попытки оказались неудачными.

Кроме того, отметил представитель Пентагона, в районе Изюма (Харьковской области) и Славянска (Донецкой области) идут напряженные бои. На этом направлении россиянам не удалось добиться успеха. Небольшого прогресса российские войска сумели достигнуть к западу от Попасной.

В Минобороны США добавили, что подавляющее большинство из 89 гаубичных артиллерийских систем M777, переданных Украине, уже находятся на фронте. "Отзывы, которые мы получаем от артиллеристов в Украине, очень позитивны в отношении полезности M777", - добавил представитель Пентагона.

По данным Минобороны Великобритании, российские военные прилагают значительные усилия для прорыва к Славянску и Краматорску, чтобы окружить группировку Вооруженных сил Украины в этом районе.

Напомним, российская армия приостановила наступление на Славянск для пополнения потерь в живой силе и технике.

Отметим, последние дни Славянск постоянно подвергается вражеским обстрелам.

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