Наступление на Славянск остановилось. Враг пополняет потери и ведет разведку
Российские войска приостановили наступление на Славянск Донецкой области. Оккупанты активизировали разведку и пополняют потери в живой силе и технике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба Вооруженных сил Украины.
"На Славянском направлении враг активных действий не предпринимал", - говорится в сводке.
Отмечается, что противник сосредоточил основные усилия на пополнении запасов и техники. Кроме того, оккупанты проводят активную воздушную разведку с помощью беспилотников типа "Орлан-10".
При этом российские войска не прекращают обстрелы населенных пунктов вдоль всей линии фронта на Донбассе. На Донецком направлении оккупанты применяются минометы, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня и авиацию. Противник стремится разрушить оборонительные сооружения ВСУ.
Напомним, последние несколько дней Славянск постоянно подвергается обстрелам со стороны оккупантов. Артиллерийские и ракетные удары не прекращались даже 9 мая. В этот день противник открывал огонь по центру города.
Отметим, 11 мая оккупанты нанесли ракетные удары по двум микрорайонам Славянска.
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