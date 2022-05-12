Наступление на Славянск остановилось. Враг пополняет потери и ведет разведку

Российские войска приостановили наступление на Славянск Донецкой области. Оккупанты активизировали разведку и пополняют потери в живой силе и технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба Вооруженных сил Украины.

"На Славянском направлении враг активных действий не предпринимал", - говорится в сводке.

Отмечается, что противник сосредоточил основные усилия на пополнении запасов и техники. Кроме того, оккупанты проводят активную воздушную разведку с помощью беспилотников типа "Орлан-10".

При этом российские войска не прекращают обстрелы населенных пунктов вдоль всей линии фронта на Донбассе. На Донецком направлении оккупанты применяются минометы, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня и авиацию. Противник стремится разрушить оборонительные сооружения ВСУ.