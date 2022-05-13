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Українська артилерія зриває наступ російських військ на Донбасі, - Пентагон

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Вашингтон, П'ятниця 13 травня 2022 20:21
Українська артилерія зриває наступ російських військ на Донбасі, - Пентагон Фото: українські артилеристи ведуть вогонь по російських військах (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Українська артилерія зриває російський наступ на Донбасі. Противник намагається безуспішно переправити свої війська через річку Північний Донець.

Про це заявив високопоставлений представник Міністерства оборони США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За його словами, на Донбасі російські війська намагаються зміцнити свої позиції. Для цього противник намагається перекинути додаткові сили через річку Північний Донець. Однак всі ці спроби виявилися невдалими.

Крім того, зазначив представник Пентагону, в районі Ізюма (Харківської області) і Слов'янська (Донецької області) йдуть напружені бої. На цьому напрямку росіянам не вдалося домогтися успіху. Невеликого прогресу російські війська зуміли досягти на захід від Попасної.

У Міноборони США додали, що переважна більшість з 89 гаубичних артилерійських систем M777, переданих Україні, вже знаходяться на фронті. "Відгуки, які ми отримуємо від артилеристів в Україні, дуже позитивні щодо корисності M777", - додав представник Пентагону.

За даними Міноборони Великобританії, російські військові докладають значних зусиль для прориву до Слов'янська і Краматорська, щоб оточити угруповання Збройних сил України в цьому районі.

Нагадаємо, російська армія призупинила наступ на Слов'янськ для поповнення втрат в живій силі і техніці.

Зазначимо, останні дні Слов'янськ постійно піддається ворожим обстрілам.

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