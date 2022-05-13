Українська артилерія зриває наступ російських військ на Донбасі, - Пентагон

Українська артилерія зриває російський наступ на Донбасі. Противник намагається безуспішно переправити свої війська через річку Північний Донець.

Про це заявив високопоставлений представник Міністерства оборони США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За його словами, на Донбасі російські війська намагаються зміцнити свої позиції. Для цього противник намагається перекинути додаткові сили через річку Північний Донець. Однак всі ці спроби виявилися невдалими.

Крім того, зазначив представник Пентагону, в районі Ізюма (Харківської області) і Слов'янська (Донецької області) йдуть напружені бої. На цьому напрямку росіянам не вдалося домогтися успіху. Невеликого прогресу російські війська зуміли досягти на захід від Попасної.

У Міноборони США додали, що переважна більшість з 89 гаубичних артилерійських систем M777, переданих Україні, вже знаходяться на фронті. "Відгуки, які ми отримуємо від артилеристів в Україні, дуже позитивні щодо корисності M777", - додав представник Пентагону.