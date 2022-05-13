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Командование РФ испытывает давление из-за необходимости успеха в операциях на Донбассе, - Британия

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Лондон, Пятница 13 мая 2022 08:37
Командование РФ испытывает давление из-за необходимости успеха в операциях на Донбассе, - Британия Фото: Командование РФ испытывает давление из-за необходимости успеха в операциях на Донбассе (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские военные прилагают значительных усилий в районе Изюма и Северодонецка, пытаясь добиться прорыва к Славянску и Краматорску. Основной задачей на этом направлении является окружение Вооруженных сил Украины в зоне ООС, изолируя их от поддержки или подкрепления со стороны подразделений на западе страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В ведомстве добавили, что украинские силы успешно предотвратили попытку переправы российских войск через реку на Донбассе.

"Кадры показывают, что во время переправы через реку Северский Донец к западу от Северодонецка Россия потеряла значительные бронетанковые маневренные элементы по меньшей мере одной батальонной тактической группы, а также развернутые понтонные средства наведения мостов", - говорится в сообщении.

В Минобороны Британии заявили, что проведение переправ через реки в условиях противостояния является крайне рискованным маневром и говорит о давлении, которое испытывает российское командование в связи с необходимостью достижения прогресса в операциях на востоке Украины.

"Российские войска не смогли добиться значительных успехов, несмотря на концентрацию сил в этом районе после вывода и передислокации подразделений из Киевской и Черниговской областей", - подытожили в ведомстве.

Напомним, под Харьковом войска РФ обстреливают освобожденные села, чтобы сдержать наступление ВСУ.

Также мы писали, что наступление на Славянск остановилось, враг пополняет потери и ведет разведку.

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