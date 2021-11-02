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Украинская армия готова к новому витку боевых действий, - командующий ОС

Автор: Сергей Пышкин

Вооруженные силы Украины подготовлены к эскалации со стороны Российской Федерации. Оборонительные и контр-наступательные операции также готовы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова генерал-лейтенанта Вооруженных сил Украины Александра Павлюка, командующего Объединенных сил.

По словам Павлюка, военные Украины достаточно подготовлены не только к эскалации на границе, но и к контр-наступательной операции.

"Мы готовы к эскалации, готовы к новому витку боевых действий. Кроме стабилизационной операции, у нас готова оборонительная операция, по возможности проведем и контр-наступательную операцию. Войска к этому готовы", - заявил командующий ОС.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что Пентагон наблюдает за ситуацией на границе Украины с Россией.

В то же время, после публикации Washington Post о наращивании российских войск у границ Украины - Министерство обороны опровергло эту информацию.

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