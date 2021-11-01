ru ua
Пн, 01 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Пентагон наблюдает за ситуацией на российско-украинской границе

Новина українською →
Понедельник 01 ноября 2021 21:50
Пентагон наблюдает за ситуацией на российско-украинской границе Фото: Пентагон наблюдает за ситуацией на российско-украинской границе (Wikimedia)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки знают о военной активности со стороны России на границе с Украиной. Продолжают пристально следить за ситуацией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя американского военного ведомства Джона Кирби во время брифинге.

"Я могу сказать вам, что мы в курсе сообщений, находящихся в открытом доступе, о необычной военной активности России у границы с Украиной. И мы продолжим консультироваться с союзниками и партнерами по этому вопросу”, - отметил Кирби.

По словам спикера, США продолжают пристально следить за ситуацией на границе Украины, а любые агрессивные действия или же эскалация вызвали бы у них беспокойство.

"И, как мы ранее говорили, любые направленные на эскалацию или агрессивные действия вызвали бы очень серьезное беспокойство со стороны Соединенных Штатов", - добавил Кирби.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон Российская Федерация Украина
NEWS
Терехова признали победителем выборов мэра Харькова
Терехова признали победителем выборов мэра Харькова
DAILY
Под знаком Кернеса. Как Харьков выбирал себе нового мэра и чего ждать дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Под знаком Кернеса. Как Харьков выбирал себе нового мэра и чего ждать дальше