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Українська армія готова до нового витка бойових дій, - командувач ОС

Автор: Сергій Пишкін

Збройні сили України підготовлені до ескалації з боку Російської Федерації. Оборонні й контр-наступальні операції також готові.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова генерал-лейтенанта Збройних сил України Олександра Павлюка, командувача Об’єднаних сил.

За словами Павлюка, військові України достатньо підготовлені не лише до ескалації на кордоні, але й до контр-наступальної операції.

"Ми готові до ескалації, готові до нового витка бойових дій. Крім стабілізаційної операції, в нас готова оборонна операція, по можливості проведемо і контр-наступальну операцію. Війська до цього готові", - заявив командувач ОС.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що Пентагон спостерігає за ситуацією на кордоні України з Росією.

Водночас, після публікації Washington Post про нарощування російських військ біля кордонів України - Міністерство оборони спростувало цю інформацію.

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