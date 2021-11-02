Українська армія готова до нового витка бойових дій, - командувач ОС

Збройні сили України підготовлені до ескалації з боку Російської Федерації. Оборонні й контр-наступальні операції також готові.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова генерал-лейтенанта Збройних сил України Олександра Павлюка, командувача Об’єднаних сил.

За словами Павлюка, військові України достатньо підготовлені не лише до ескалації на кордоні, але й до контр-наступальної операції.

"Ми готові до ескалації, готові до нового витка бойових дій. Крім стабілізаційної операції, в нас готова оборонна операція, по можливості проведемо і контр-наступальну операцію. Війська до цього готові", - заявив командувач ОС.