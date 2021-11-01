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Информационная война: в Минобороны опровергли наращивание войск РФ на границе с Украиной

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Киев, Понедельник 01 ноября 2021 17:40
Информационная война: в Минобороны опровергли наращивание войск РФ на границе с Украиной Фото: сообщения о наращивании ВС России на украинском направлении - элемент информационной войны (Exercise Rapid Trident 2020)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство обороны Украины опровергло сообщения в СМИ о стягивании российских войск к украинской границе. В ведомстве назвали эти заявления элементом информационно-психологического воздействия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По данным главного управления разведки Минобороны Украины, по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительный переброс российских подразделений, вооружения и военной техники к украинской границе не зафиксирован.

"Факты наращивания вооруженных сил РФ на украинском направлении являются элементом информационно-психологических действий", - заявили в Центре оперативного информирования оборонного ведомства.

Военные допустили, что опубликованные в СМИ факты наращивания российских войск на украинском направлении - плановые мероприятия в рамках перемещения войск после завершения учений.

"Военная разведка Украины осуществляет постоянное наблюдение за действиями войск государства агрессора и изменения их численности вблизи государственной границы", - уточнили в Минобороны.

Напомним, ранее газета Washington Post сообщила о переброске российских войск к границе с Украиной.

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Министерство обороны Украины Войска РФ
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