Украинская армия держит оборону, сохраняйте спокойствие: Резников обратился к гражданам

"Враг начал интенсивные обстрелы наших предприятий на Востоке, а также центров военного управления и аэродромов в других регионах. Украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам. Наши военные делают все, чтобы защитить вас и не дать агрессору шанса на прорыв", - заявил глава Минобороны.

Глава Минобороны обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие и оставаться дома.

"Сегодня я в очередной раз обращаюсь к вам: сохраняйте спокойствие! По возможности оставайтесь дома. Ситуация контролируемая, но нашей армии сейчас как никогда нужна ваша поддержка. Ваше спокойствие и уверенность в Вооруженных силах Украины сейчас лучшая помощь!"- отметил Резников.