Украинская армия держит оборону, сохраняйте спокойствие: Резников обратился к гражданам

Министр обороны Алексей Резников обратился к украинцам. Он призвал граждан сохранять спокойствие, украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Резникова.
"Враг начал интенсивные обстрелы наших предприятий на Востоке, а также центров военного управления и аэродромов в других регионах. Украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам. Наши военные делают все, чтобы защитить вас и не дать агрессору шанса на прорыв", - заявил глава Минобороны.
Глава Минобороны обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие и оставаться дома.
"Сегодня я в очередной раз обращаюсь к вам: сохраняйте спокойствие! По возможности оставайтесь дома. Ситуация контролируемая, но нашей армии сейчас как никогда нужна ваша поддержка. Ваше спокойствие и уверенность в Вооруженных силах Украины сейчас лучшая помощь!"- отметил Резников.
Напомним, сегодня утром Путин объявил о начале военной операции против Украины.
Добавим, после этого в ряде украинских городов, включая Киев и Харьков прогремели мощные взрывы.
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