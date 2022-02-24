ru ua
Чт, 24 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Киеве и Харькове прогремели мощные взрывы

Новина українською →
Украина, Четверг 24 февраля 2022 05:13
В Киеве и Харькове прогремели мощные взрывы Фото: в Киеве раздались взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве и Харькове прогремели мощные взрывы. Это произошло после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о военной операции в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на очевидцев.

В Киеве на левом берегу сначала было слышно 5 мощных взрывов. После небольшой паузы раздались еще два взрыва.

В Харькове сообщают, что взрывы слышны в районе метро Студенческая, в районе Салтовка. Слышны звуки самолетов.

В настоящее время неизвестно, что именно взрывается. И что происходит в других городах Украины.

Новость дополняется...

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Харьков Вторжение России в Украину
NEWS
Войска РФ на границе и чрезвычайное положение. Что происходит в Украине сегодня: онлайн
Войска РФ на границе и чрезвычайное положение. Что происходит в Украине сегодня: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина