В Киеве и Харькове прогремели мощные взрывы. Это произошло после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о военной операции в Украине .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на очевидцев.

В Киеве на левом берегу сначала было слышно 5 мощных взрывов. После небольшой паузы раздались еще два взрыва.

В Харькове сообщают, что взрывы слышны в районе метро Студенческая, в районе Салтовка. Слышны звуки самолетов.

В настоящее время неизвестно, что именно взрывается. И что происходит в других городах Украины.

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