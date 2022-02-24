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Українська армія тримає оборону, зберігайте спокій: Резніков звернувся до громадян

Автор: Марія Кучерявець

Міністр оборони Олексій Резніков звернувся до українців. Він закликав громадян зберігати спокій, українська армія тримає оборону і дає відсіч російським військам.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Резнікова.

"Ворог почав інтенсивні обстріли наших підпозділів на сході, а також центрів військового управління і аеродромів в інших регіонах. Українська армія тримає оборону і дає відсіч російським військам. Наші військові роблять усе, аби захистити вас і не дати агресору шансу на прорив", - заявив глава Міноборони.

Глава Міноборони звертається до громадян з проханням зберігати спокій та залишатися вдома.

"Сьогодні я вчергове звертаюся до вас: зберігайте спокій! За можливості залишайтеся вдома. Ситуація контрольована, але нашій армії зараз як ніколи треба ваша підтримка. Ваш спокій і впевненість у Збройних силах України наразі найкраща допомога!" - зазначив Резніков.

Нагадаємо, сьогодні вранці Путін оголосив про початок військової операції проти України.

Додамо, після цього в ряді українських міст, включаючи Київ і Харків прогриміли потужні вибухи.

Детальніше про те, що зараз відбувається на Донбасі, про ситуацію в Україні і на українських кордонах, реакцію світу на події, що відбуваються - в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Міністерство оборони УкраїниОлексій РезніковВторгнення Росії до України