Українська армія тримає оборону, зберігайте спокій: Резніков звернувся до громадян

Міністр оборони Олексій Резніков звернувся до українців. Він закликав громадян зберігати спокій, українська армія тримає оборону і дає відсіч російським військам.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Резнікова.
"Ворог почав інтенсивні обстріли наших підпозділів на сході, а також центрів військового управління і аеродромів в інших регіонах. Українська армія тримає оборону і дає відсіч російським військам. Наші військові роблять усе, аби захистити вас і не дати агресору шансу на прорив", - заявив глава Міноборони.
Глава Міноборони звертається до громадян з проханням зберігати спокій та залишатися вдома.
"Сьогодні я вчергове звертаюся до вас: зберігайте спокій! За можливості залишайтеся вдома. Ситуація контрольована, але нашій армії зараз як ніколи треба ваша підтримка. Ваш спокій і впевненість у Збройних силах України наразі найкраща допомога!" - зазначив Резніков.
Нагадаємо, сьогодні вранці Путін оголосив про початок військової операції проти України.
Додамо, після цього в ряді українських міст, включаючи Київ і Харків прогриміли потужні вибухи.
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