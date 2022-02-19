С Украиной, Германией и Турцией. Зеленский предлагает созвать саммит Совбеза ООН

Президент Украины Владимир Зеленский предложил созвать саммит Совета безопасности ООН с Украиной, Германией и Турцией. Этот саммит он хочет провести в ближайшие недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства во время Мюнхенской конференции.

"Также я предлагаю, в ближайшие недели созвать саммит государств-постоянных членов Совета Безопасности ООН, при участии Украины, Германии и Турции", - заявил он.

По его словам, цель саммита - решение вызовов безопасности в Европе.

"И наработки новых, действенных гарантий безопасности для Украины. Гарантий сегодня, пока мы не являемся членом оборонного альянса. И, фактически, находимся в серой зоне - в вакууме безопасности", - сообщил президент Украины.