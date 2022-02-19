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З Україною, Німеччиною та Туреччиною. Зеленський пропонує скликати саміт Радбезу ООН

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Мюнхен, Субота 19 лютого 2022 17:17
З Україною, Німеччиною та Туреччиною. Зеленський пропонує скликати саміт Радбезу ООН Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський запропонував скликати саміт Ради безпеки ООН з Україною, Німеччиною та Туреччиною. Цей саміт він хоче провести в найближчі тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави під час Мюнхенської конференції.

"Також я пропоную, у найближчі тижні, скликати саміт держав-постійних членів Ради Безпеки ООН, за участі України, Німеччини та Туреччини", - заявив він.

За його словами, мета саміту - розв’язання безпекових викликів у Європі.

"І напрацювання нових, дієвих безпекових гарантій для України. Гарантій сьогодні, поки ми не є членом оборонного альянсу. І, фактично, знаходимося у сірій зоні - у безпековому вакуумі", - повідомив президент України.

Нагадаємо, Зеленський ініціював консультації щодо Будапештського меморандуму.

Зазначимо, Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки оголосив, що Україна хоче миру.

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