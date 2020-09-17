ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

На украино-белорусской границе сохраняется напряжение

Новые Яриловичи, Четверг 17 сентября 2020 18:05
На украино-белорусской границе сохраняется напряжение
Фото: хасиды вблизи украинской границы (dpsu.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

На украино-белорусской границе в Черниговской области сохраняется напряженная ситуация. Возле пункта пропуска "Новые Яриловичи" остается более тысячи хасидов.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службе Украины.

Пограничники продолжают охранять участок украино-белорусской границы в усиленном режиме.

"Такая необходимость обусловлена нестабильной политической ситуацией в соседней стране и попытками многочисленных групп иностранцев-паломников попасть на территорию Украины, несмотря на существующие карантинные ограничения", - добавили в погранслужбе.

С целью контроля ситуации к пункту пропуска "Новые Яриловичи" прибыл заместитель главы ГПСУ Владимир Никифоренко. При этом пограничники отметили, что ситуация остается контролируемой.

Напомним, с понедельника на украино-белорусской границе в пункте пропуска "Новые Яриловичи" наблюдается скопление хасидов, которые пытаются попасть на территорию Украины для празднования еврейского Нового года Рош ха-Шана в Умани.

Вчера правительство Украины в связи с напряжением на границе с Беларусью закрыло пункт пропуска "Новые Яриловичи".

При этом в Офисе президента обвинили власти Беларуси в разжигании конфликта с хасидами на границе.

По словам заместителя главы МВД Антона Геращенко, хасидов ввели в заблуждение с целью заработать. Им якобы пообещали, что они смогут попасть в Украину через Беларусь.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Государственная пограничная службаграницахасиды
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь