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На україно-білоруському кордоні зберігається напруга

Нові Яриловичі, Четвер 17 вересня 2020 18:05
На україно-білоруському кордоні зберігається напруга
Фото: хасиди поблизу українського кордону (dpsu.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

На україно-білоруському кордоні в Чернігівській області зберігається напружена ситуація. Біля пункту пропуску "Нові Яриловичі" залишається більше тисячі хасидів.

Про це повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби України.

Прикордонники продовжують охороняти ділянку україно-білоруського кордону в посиленому режимі.

"Така необхідність обумовлена нестабільною політичною ситуацією в сусідній країні і спробами численних груп іноземців-паломників потрапити на територію України, незважаючи на існуючі карантинні обмеження", - додали в прикордонній службі.

З метою контролю ситуації до пункту пропуску "Нові Яриловичі" прибув заступник голови ДПСУ Володимир Нікіфоренко. При цьому прикордонники відзначили, що ситуація залишається контрольованою.

Нагадаємо, з понеділка на україно-білоруському кордоні у пункті пропуску "Нові Яриловичі" спостерігається скупчення хасидів, які намагаються потрапити на територію України для святкування єврейського Нового року Рош ха-Шана в Умані.

Вчора уряд України у зв'язку з напругою на кордоні з Білоруссю закрив пункт пропуску "Нові Яриловичі".

При цьому в Офісі президента звинуватили владу Білорусі у розпалюванні конфлікту з хасидами на кордоні.

За словами заступника глави МВС Антона Геращенка, хасидів ввели в оману з метою заробити. Їм нібито пообіцяли, що вони зможуть потрапити в Україну через Білорусь.

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