Хасиды должны вернуться в Беларусь, а оттуда домой, - посол Израиля

Фото: Джоэл Лион (РБК-Украина)

Израиль поддерживает решение украинского правительства о закрытии границ для иностранцев, в частности хасидов, из-за коронавируса. В стране надеются, что гуманитарного кризиса не будет.

Об этом заявил в интервью "Левому берегу" посол Израиля в Украине Джоэл Лион.

По его данным, сейчас от 400 до 800 хасидов находятся в Беларуси и хотят въехать в Украину.

"Мы им говорим, что они должны вернуться в Беларусь, а оттуда - домой в Израиль, потому что в Украину въезжать нельзя. Вместе с раввином Стамблером - главой Федерации еврейских общин Украины, раввином Каминецким и раввином Ротманом мы смогли доставить им еду и воду", - отметил он.

Посол уточнил, что у них есть возможность выехать в Гомель, в Минск и оттуда вернуться в Израиль.

По состоянию на утро, на выезд из Беларуси оформили 1216 граждан Израиля. Из них 84 детей и 253 подростка.

Напомним, Украина закрыла пункт пропуска "Новые Яриловичи", возле которого находятся сотни паломников-хасидов.

Кроме того, на границу с Беларусью стянули резервы, чтобы не пустить хасидов.