ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Хасиды должны вернуться в Беларусь, а оттуда домой, - посол Израиля

Иерусалим, Четверг 17 сентября 2020 13:13
Хасиды должны вернуться в Беларусь, а оттуда домой, - посол Израиля
Фото: Джоэл Лион (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Израиль поддерживает решение украинского правительства о закрытии границ для иностранцев, в частности хасидов, из-за коронавируса. В стране надеются, что гуманитарного кризиса не будет.

Об этом заявил в интервью "Левому берегу" посол Израиля в Украине Джоэл Лион.

По его данным, сейчас от 400 до 800 хасидов находятся в Беларуси и хотят въехать в Украину.

"Мы им говорим, что они должны вернуться в Беларусь, а оттуда - домой в Израиль, потому что в Украину въезжать нельзя. Вместе с раввином Стамблером - главой Федерации еврейских общин Украины, раввином Каминецким и раввином Ротманом мы смогли доставить им еду и воду", - отметил он.

Посол уточнил, что у них есть возможность выехать в Гомель, в Минск и оттуда вернуться в Израиль.

По состоянию на утро, на выезд из Беларуси оформили 1216 граждан Израиля. Из них 84 детей и 253 подростка.

Напомним, Украина закрыла пункт пропуска "Новые Яриловичи", возле которого находятся сотни паломников-хасидов.

Кроме того, на границу с Беларусью стянули резервы, чтобы не пустить хасидов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика БеларусьИзраильхасиды
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь