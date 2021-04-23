Украинки выиграли две "бронзы" и сразятся еще за три "золота" ЧЕ по борьбе

Украинские спортсменки на Чемпионате Европы по борьбе , который проходит в польской Варшаве, завоевали уже две бронзовые медали. Сегодня украинки еще будут бороться за три "золота" и одну "бронзу" ЧЕ.

Так, вчера бронзовые медали завоевали Кристина-Зоряна Демко (весовая категория до 55 кг), а также Алина Бережная (68 кг).

Сегодня за "золото" будут бороться Ирина Коляденко (до 62 кг), Татьяна Рижко (до 65 кг) и Алла Белинская (до 72 кг). В малых финалах за бронзовые награды сразятся Алина Грушина-Акобия (до 57 кг) и Мария Винник (до 53 кг).

Напомним, ранее в Варшаве завершили свои выступления борцы вольного стиля. Украинцы завоевали три "бронзы" и одно "серебро", что позволило стать Украине второй в командном медальном зачете.