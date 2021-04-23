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Українки виграли дві "бронзи" і змагатимуться ще за три "золота" ЧЄ по боротьбі

Автор: Ігор Литвиненко

Українські спортсменки на Чемпіонаті Європи з боротьби, який проходить у польській Варшаві, завоювали вже дві бронзові медалі. Сьогодні українки ще боротимуться за три "золота" і одну "бронзу" ЧЄ.

Про це повідомляє Асоціація спортивної боротьби України.

Так, вчора бронзові медалі завоювали Христина-Зоряна Демко (вагова категорія до 55 кг), а також Аліна Бережна (68 кг).

Сьогодні за "золото" боротимуться Ірина Коляденко (до 62 кг), Тетяна Рижко (до 65 кг) і Алла Бєлінська (до 72 кг). У малих фіналах за бронзові нагороди змагатимуться Аліна Грушина-Акобія (до 57 кг) та Марія Винник (до 53 кг).

Нагадаємо, раніше у Варшаві завершили свої виступи борці вільного стилю. Українці завоювали три "бронзи" і одне "срібло", що дозволило стати Україні другою в командному медальному заліку.

Зазначимо, минулого тижня завершився Чемпіонат Європи з дзюдо. Україна завоювала одну медаль - "срібло" у Дар'ї Білодід.

Також нещодавно пройшов Чемпіонат Європи з важкої атлетики в Москві. Україна стала переможцем медального заліку. Наші важкоатлети завоювали чотири золотих і по одній срібній і бронзовій медалі.

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