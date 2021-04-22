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Украинские борцы завоевали еще две медали на ЧЕ

Новина українською → Варшава, Четверг 22 апреля 2021 11:45
Украинские борцы завоевали еще две медали на ЧЕ Фото: Адрей Джелеп завоевал "серебро" (ukrwrestling.com.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Украинские борцы завоевали еще две медали на Чемпионат Европы в Варшаве (Польша). Серебряную медаль взял Андрей Джелеп в весовой категории до 61 кг, с "бронзой" Александр Хацяновский (125 кг).

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации борьбы Украины.

Обе медали были завоеваны борцами вольного стиля.

В частности, Андрей Джелеп на пути к финалу переборол призера чемпионата мира азербайджанца Ахмеднаби Гварзатилова и многоразового призера Европы и мира грузина Беку Ломтадзе. В решающей схватке украинец уступил россиянину Абасгаджи Магомедову.

Александр Хацяновский в малом финале одержал победу над венгерским "вольником" Даниэлем Лигети.

Напомним, ранее еще две бронзовые медали завоевали Камиль Керимов и Игорь Никифорук. Таким образом у украинских борцов уже четыре медали ЧЕ. При этом украинские борцы вольного стиля стали вторым в командном зачете. На первом месте россияне.

Также сообщалось, что недавно в Лиссабоне завершился Чемпионат Европы по дзюдо. Украина завоевала одну медаль - "серебро" у Дарьи Белодед.

Кроме этого на Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве Украина стала победителем медального зачета. Украинские спортсмены завоевали четыре золотых и по одной серебряной и бронзовой медали.

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