Украинка стала чемпионом Европы по гребле на каноэ

Украинская спортсменка Людмила Лузан завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, который проходил в Познани. Каноистка победила на дистанции 500 метров.
Об этом сообщила Федерация каноэ Украины на странице в Facebook.
"Каноистка Людмила Лузан, которая представляет Полтавскую область, победила на дистанции 500 метров и первые стала чемпионкой Европы! Это 50-я медаль сборной Украины в истории участия в чемпионатах Европы", - заявили в федерации.
Напомним, украинская теннисистка Марта Костюк одолела китаянку Сайсай Чжэн во втором раунде Ролан Гаррос в Париже.
Также РБК-Украина писало, что чемпион мира U-20 отказался от сборной Украины в пользу Грузии.
А в конце мая украинский пловец Михаил Романчук выиграл уже вторую золотую медаль на Чемпионате Европе.