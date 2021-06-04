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Украинка стала чемпионом Европы по гребле на каноэ

Автор: Дмитрий Левицкий

Украинская спортсменка Людмила Лузан завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, который проходил в Познани. Каноистка победила на дистанции 500 метров.

Об этом сообщила Федерация каноэ Украины на странице в Facebook.

"Каноистка Людмила Лузан, которая представляет Полтавскую область, победила на дистанции 500 метров и первые стала чемпионкой Европы! Это 50-я медаль сборной Украины в истории участия в чемпионатах Европы", - заявили в федерации.

Напомним, украинская теннисистка Марта Костюк одолела китаянку Сайсай Чжэн во втором раунде Ролан Гаррос в Париже.

Также РБК-Украина писало, что чемпион мира U-20 отказался от сборной Украины в пользу Грузии.

А в конце мая украинский пловец Михаил Романчук выиграл уже вторую золотую медаль на Чемпионате Европе.

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