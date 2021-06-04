Українка стала чемпіоном Європи з веслування на каное

Українська спортсменка Людмила Лузан виборола золоту медаль на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках та каное, який проходив у Познані. Каноїстка перемогла на дистанції 500 метрів.
Про це повідомила Федерація каное України на сторінці у Facebook.
"Каноїстка Людмила Лузан, яка представляє Полтавську область, перемогла на дистанції 500 метрів та вперше стала чемпіонкою Європи! Це 50-та медаль збірної України в історії участі в чемпіонатах Європи", - заявили у федерації.
Нагадаємо, українська тенісистка Марта Костюк здолала китаянку Сайсай Чжен у другому раунді Ролан Гаррос у Парижі.
Також РБК-Україна писало, що чемпіон світу U-20 відмовився від збірної України на користь Грузії.
А наприкінці травня український плавець Михайло Романчук виграв вже другу золоту медаль на Чемпіонаті Європі.