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Чемпион мира U-20 отказался от сборной Украины в пользу Грузии

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Тбилиси, Понедельник 31 мая 2021 12:44
Чемпион мира U-20 отказался от сборной Украины в пользу Грузии Фото: Георгий Цитаишвили (facebook.com/GeorgiaGFF)
Автор: РБК-Украина

Игрок киевского "Динамо" и чемпион мира U-20 в составе сборной Украины Георгий Цитаишвили будет играть за взрослую сборную Грузии. Он уже получил грузинский паспорт.

Об этом в Facebook сообщила Федерация футбола Грузии.

В частности, федерация опубликовала фото Цитаишвили в форме сборной Грузии и сопроводила его информацией о том, что футболист получил грузинский паспорт.

В своем Instagram игрок сообщил, что рад быть на своей родине.

Отметим, Цитаишвили является полузащитником украинского клуба "Динамо" (Киев), на правах аренды выступает за полтавскую "Ворсклу". Является победителем молодежного Чемпионата мира по футболу в 2019 году в составе украинской сборной.

Напомним, ранее сообщалось, что два игрока из расширенного списка сборной Украины пропустят Евро-2020. Это полузащитник донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка и хавбэк итальянской "Аталанты" Виктор Коваленко.

Несмотря на ничью с Бахрейном, Украина сохраняет 24-е место в рейтинге Международной федерации футбола ФИФА. Первая пятерка выглядит следующим образом - Бельгия, Франция, Бразилия, Англия и Португалия.

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