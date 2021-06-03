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Костюк победила во втором круге Ролан Гаррос, в третьем раунде турнира две украинки

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Четверг 03 июня 2021 14:13
Костюк победила во втором круге Ролан Гаррос, в третьем раунде турнира две украинки Фото: украинская теннисистка Марта Костюк (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Украинка Марта Костюк одолела китаянку Сайсай Чжен во втором раунде Ролан Гаррос в Париже. В следующий этап грунтового турнира вышло две украинки.

Подробности матча - в материале РБК-Украина.

Несмотря на победу в двух сетах, матч Марты растянулся на более чем полтора часа из-за серьезной борьбы и большого количества розыгрышей в некоторых геймах. Марта отдала за два сета семь геймов, но в итоге смогла разобраться с соперницей - 6:3, 6:4.

В третьем раунде турнира Костюк сыграет либо с россиянкой Варварой Грачевой, либо с итальянкой Камилой Джорджи. Матч Марты состоится в субботу, 5 июня.

Отметим, что победительница Ролан Гаррос получит 1,6 миллиона евро призовых и 2 тысячи очков в рейтинг WTA. За выход в третий раунд Костюк и Свитолиной гарантированы 130 рейтинговых очков и по 126 тысяч евро призовых денег.

Напомним, вчера Ролан Гаррос покинула украинка Ангелина Калинина. Она крупно проиграла американке во втором раунде турнира.

Кроме того, Элина Свитолина вышла в третий раунд турнира Ролан Гаррос, победив американку Энн Ли.

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