Костюк победила во втором круге Ролан Гаррос, в третьем раунде турнира две украинки

Украинка Марта Костюк одолела китаянку Сайсай Чжен во втором раунде Ролан Гаррос в Париже. В следующий этап грунтового турнира вышло две украинки.

Несмотря на победу в двух сетах, матч Марты растянулся на более чем полтора часа из-за серьезной борьбы и большого количества розыгрышей в некоторых геймах. Марта отдала за два сета семь геймов, но в итоге смогла разобраться с соперницей - 6:3, 6:4.

В третьем раунде турнира Костюк сыграет либо с россиянкой Варварой Грачевой, либо с итальянкой Камилой Джорджи. Матч Марты состоится в субботу, 5 июня.

Отметим, что победительница Ролан Гаррос получит 1,6 миллиона евро призовых и 2 тысячи очков в рейтинг WTA. За выход в третий раунд Костюк и Свитолиной гарантированы 130 рейтинговых очков и по 126 тысяч евро призовых денег.