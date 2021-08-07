Украинка прошла в полуфинал Велотрека и поборется за медаль Олимпиады

Украина Елена Старикова пробилась в полуфинал Олимпийских игр-2020 в спринте велотрека. Она вошла в четверку лучших спринтеров и завтра поборется за медаль.

Сперва Старикова уступила в 1/8 финала золотой медалистке Токио в кейрине нидерландке Шенн Браспенинкс. Победа в этой гонке давала право сразу попасть в четвертьфинал. Старикова, проиграв в 1/8 финала, получила еще одно право пройти в четвертьфинал через утешительный заезд и смогла опередить сразу двоих соперниц из Новой Зеландии и Китая,

В четвертьфинале украинке противостояла немецкая велосипедистка Лея Фридрих и Старикова обогнала ее на 0.001 секунды и прошла в полуфинал. Полуфинальные гонки состоятся завтра, 8 августа, в 4:18 по Киеву.