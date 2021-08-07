Українка пройшла в півфінал велотреку і побореться за медаль Олімпіади

Україна Олена Старікова пробилася до півфіналу Олімпійських ігор-2020 у спринті велотреку. Вона увійшла в четвірку кращих спринтерів і завтра побореться за медаль.

Спершу Старікова поступилася в 1/8 фіналу золотій медалістці Токіо в кейріні нідерландці Шенн Браспенінкс. Перемога в цій гонці давала право відразу потрапити до чвертьфіналу. Старікова, програвши в 1/8 фіналу, отримала ще одне право пройти до чвертьфіналу через втішний заїзд і змогла випередити відразу двох суперниць з Нової Зеландії та Китаю,

У чвертьфіналі українці протистояла німецька велосипедистка Лея Фрідріх і Старікова обігнала її на 0.001 секунди і пройшла в півфінал. Півфінальні перегони відбудуться завтра, 8 серпня, о 4: 18 за Києвом.