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Українка пройшла в півфінал велотреку і побореться за медаль Олімпіади

Автор: Ігор Литвиненко

Україна Олена Старікова пробилася до півфіналу Олімпійських ігор-2020 у спринті велотреку. Вона увійшла в четвірку кращих спринтерів і завтра побореться за медаль.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Спершу Старікова поступилася в 1/8 фіналу золотій медалістці Токіо в кейріні нідерландці Шенн Браспенінкс. Перемога в цій гонці давала право відразу потрапити до чвертьфіналу. Старікова, програвши в 1/8 фіналу, отримала ще одне право пройти до чвертьфіналу через втішний заїзд і змогла випередити відразу двох суперниць з Нової Зеландії та Китаю,

У чвертьфіналі українці протистояла німецька велосипедистка Лея Фрідріх і Старікова обігнала її на 0.001 секунди і пройшла в півфінал. Півфінальні перегони відбудуться завтра, 8 серпня, о 4: 18 за Києвом.

Раніше РБК-Україна писало, що українка Оксана Лівач пробилася в "бронзовий" фінал у боротьбі.

Нагадаємо, сьогодні українські спортсмени вже завоювали дві срібні медалі. Спершу Людмила Лузан та Анастасія Четверикова стали другими в каное-двійці на 500 метрів.

Потім у матчі за "золото" з боксу поступився Олександр Хижняк, отримавши "срібло". По ходу бою він повністю домінував і перемагав за очками, але за півтори хвилини до кінця бою пропустив удар від бразильського суперника Гіберта Соузи і впав - суддя зупинив бій.

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