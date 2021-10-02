Украинизация Netflix и блокировка сервисов Google. Главное из мира технологий

Стриминговый сервис Netflix запустил украинскую версию сайта и обещает еще больше контента с дубляжом на украинском языке. Samsung, возможно, отменил выход фанатского смартфона Galaxy S21 FE, а Google заблокировал свои сервисы на старых версиях Android.
РБК-Украина собрало главные новости из мира технологий.
Американский стриминговый сервис Netflix запустил украинскую версию сайта и локализовался для рынка Украины. Компания обещает добавить еще больше фильмов и сериалов, дублированных на украинском языке.
Для подписчиков уже доступны украинский интерфейс (Ul), аннотации заголовков на украинском языке, а также сериалы и фильмы с украинскими субтитрами и дублированием.
Кроме того, заработала украинская служба поддержки - помощь по любому вопросу можно получить с 15:00 до 23:00 по Киеву. С технической поддержкой можно связаться как с помощью чата, так и по телефону.
На этой неделе стало известно, что Samsung отменил запланированную на октябрь презентацию Galaxy S21 Fan Edition (FE) Unpacked. Это стало поводом для слухов о том, что выход фанатского смартфона оказался под угрозой.
В частности, официальный представитель компании якобы заявил, что причина отмены заключается в том, что нынешний флагман Galaxy Z Flip 3 продается слишком хорошо. А также в том, что в мире продолжается нехватка микросхем.
Однако Galaxy S21 FE уже прошел сертификацию в США. Он зарегистрирован в базе данных американского регулятора под кодовым номером SM-G990E. Ожидается, что новинка получит 6,4-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и до 12 ГБ оперативной памяти. На тыльной стороне устройства разместится блок основной камеры, представленный тремя датчиками.
Обозреватель Bloomberg Марк Гурман уверен, что линейка смартфонов iPhone 14 в следующем году получит совершенно новый дизайн. По его словам, инженеры Apple работают над крупными изменениями, которые требуют больше времени. Он также отметил, что выйдут совершенно новые iPhone начального и профессионального уровня.
Вероятно, Apple откажется от "челки", вместо этого будет отверстие в экране для фронтальной камеры
Американская компания Google заблокировала свои сервисы на старых версиях Android. Пользователи гаджетов под управлением Android 2.3.7 больше не смогут зайти в учетную запись, пользоваться YouTube и Google Картами.
В Google рекомендуют по возможности обновиться до более новой версии Android (3.0 +) чтобы сохранить доступ к приложениям и службам.
В связи с ростом дефицита электроэнергии в Китае остановилось производство на многих заводах, в том числе на предприятиях американских техногигантов Apple и Tesla. Энергетический кризис связан с курсом страны на снижение выбросов углекислого газа.
Китай обещает сократить энергоемкость примерно на 3% в 2021 году для достижения своих климатических целей. Снижение энергоснабжения уже несколько недель сказывается на производителях в ключевых промышленных центрах восточного и южного побережья. Несколько ключевых поставщиков Apple и Tesla остановили производство на заводах.
Китай является крупнейшим в мире потребителем энергии и источником парниковых газов, способствующих потеплению климата. Он объявил о планах довести выбросы углерода до пика к 2030 году и до нуля к 2060 году.
Основатель Tesla Илон Маск в рамках конференции Italian Tech Week спрогнозировал, что дефицит микроэлектроники в автомобилестроительной отрасли будет преодолен в ближайшее время.
"Я думаю, что проблема разрешится к началу следующего года", - заявил бизнесмен.
Нехватка микросхем в мире началась в конце 2020 года и стала одним из последствий пандемии коронавируса, поскольку нарушились глобальные производственные и логистические цепочки. Наиболее остро дефицит ощутила автомобилестроительная отрасль: Volkswagen, Ford, Toyota, Honda, Chrysler, Nissan, General Motors и другие компании вынуждены даже сократить объемы выпуска автомобилей.
Южная Корея запланировала начать тестовое коммерческое использование аэротакси в конце 2025 года. Ожидается, что в услугах аэротакси будет участвовать менеджер по безопасности, а с 2030 будет введено удаленное управление транспортом. Полностью автономные полеты начнутся уже в 2035.
Аэротакси будут летать на высоте от 300 до 600 метров, а пассажиры смогут добраться до места назначения в разы быстрее, чем на автомобиле.