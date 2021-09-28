ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Google закрыл вход в аккаунты и сервисы на старых версиях Android

Новина українською →
Вторник 28 сентября 2021 10:22
Google закрыл вход в аккаунты и сервисы на старых версиях Android Фото: Google закрыл вход в аккаунты и сервисы на старых версиях Android (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Google запретил пользователям операционной системы Android входить в свои учетные записи и на сервисы. Речь идет об устройствах под управлением версии 2.3.7 и ниже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"В рамках постоянных усилий по обеспечению безопасности наших пользователей Google больше не будет разрешать вход на устройствах Android под управлением Android 2.3.7 или более ранней версии, начиная с 27 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.

В частности, пользователи таких версий не смогут войти в свою учетную запись в Google или воспользоваться такими сервисами как Gmail, YouTube и карты.

Так, при попытке входа на окне экрана будет выдавать ошибку имени пользователя или пароля

В то же время в Google советуют по возможности обновиться до более новой версии Android (3.0 +) чтобы сохранить доступ к приложениям и службам на устройстве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Google Android
NEWS
Киев сковали пробки: карта
Киев сковали пробки: карта
DAILY
Битва за реформу. Чем закончится конфликт Зеленского и судебной власти
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Битва за реформу. Чем закончится конфликт Зеленского и судебной власти