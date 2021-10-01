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Netflix локализован в Украине

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Украина, Пятница 01 октября 2021 11:26
Netflix локализован в Украине Фото: министр цифровой трансформации Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Американская компания Netflix, поставщик фильмов и сериалов, локализована в Украине. Также компания запустила сайт на украинском домене и украинскоязычные страницы в Facebook и Instagram.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Facebook.

"Мы получили письмо от Netflix с тем, что на платформе уже есть украинский интерфейс. Также компания официально запустила домен netflix.ua и украиноязычные страницы в Facebook и Instagram", - сообщил он.

По его словам, "обещают еще больше дубляжа и субтитров на украинском".

Согласно письму от представителя Netflix, которое обнародовал Федоров, для подписчиков уже доступны украинский пользовательский интерфейс (Ul), аннотации заголовков на украинском языке, а также сериалы и фильмы с украинскими субтитрами и дублированием.

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