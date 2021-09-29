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Южная Корея начнет коммерческое использование аэротакси в 2025 году

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Южная Корея, Среда 29 сентября 2021 15:56
Южная Корея начнет коммерческое использование аэротакси в 2025 году Фото: Южная Корея начнет коммерческое использование аэротакси в 2025 году (ehang.com)
Автор: Сергей Пышкин

Тестовое коммерческое использование аэротакси в Южной Корее запланировано на конец 2025 года. Массовая эксплуатация начнется уже к 2035 году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Koreatimes.

Компания UAM планирует начать массовую эксплуатацию аэротакси к 2035 году. В течение десяти лет производитель будет проверять тестовые пилотируемые полеты. Начиная с 2025 года в услугах аэротакси также будет участвовать "менеджер по безопасности", а уже с 2030 года компания будет проверять удаленное управление транспортом. Полностью автономные полеты начнутся уже в 2035 году.

Отмечается, что такси будут летать на высоте от 300 до 600 метров, а пассажиры смогут добраться до места назначения в разы быстрее, чем на автомобиле.

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