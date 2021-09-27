Samsung отменил октябрьскую презентацию. Выход Galaxy S21 FE под угрозой
Южнокорейская компания Samsung отменила запланированную на октябрь презентацию Galaxy S21 Fan Edition (FE) Unpacked. Похоже, выход среднебюджетного смартфона оказался под угрозой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс GizmoChina.
Ожидалось, что Galaxy S21 FE сможет дебютировать уже в октябре, но, согласно последней информации, Samsung рассматривает возможность вообще не выпускать этот смартфон.
По словам официального представителя компании, причина отмены заключается в том, что нынешний флагман Galaxy Z Flip 3 продается слишком хорошо. Другая проблема, которая привела к отказу от S21 FE, - это продолжающаяся глобальная проблема нехватки микросхем.
Издание пишет, что эти заявления могут касаться только Южной Кореи, поскольку ранее профильные ресурсы писали о том, что Galaxy S21 FE будет выпущен на ограниченных рынках, в частности, в США и Европе.
Напомним, в августе Samsung представил Galaxy Z Flip 3 на флагманском процессоре Snapdragon 888 по агрессивной цене в 999 долларов.