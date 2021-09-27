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Samsung отменил октябрьскую презентацию. Выход Galaxy S21 FE под угрозой

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Сеул, Понедельник 27 сентября 2021 12:18
Samsung отменил октябрьскую презентацию. Выход Galaxy S21 FE под угрозой Фото: выход нового смартфона Samsung под угрозой (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Южнокорейская компания Samsung отменила запланированную на октябрь презентацию Galaxy S21 Fan Edition (FE) Unpacked. Похоже, выход среднебюджетного смартфона оказался под угрозой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс GizmoChina.

Ожидалось, что Galaxy S21 FE сможет дебютировать уже в октябре, но, согласно последней информации, Samsung рассматривает возможность вообще не выпускать этот смартфон.

По словам официального представителя компании, причина отмены заключается в том, что нынешний флагман Galaxy Z Flip 3 продается слишком хорошо. Другая проблема, которая привела к отказу от S21 FE, - это продолжающаяся глобальная проблема нехватки микросхем.

Издание пишет, что эти заявления могут касаться только Южной Кореи, поскольку ранее профильные ресурсы писали о том, что Galaxy S21 FE будет выпущен на ограниченных рынках, в частности, в США и Европе.

Напомним, в августе Samsung представил Galaxy Z Flip 3 на флагманском процессоре Snapdragon 888 по агрессивной цене в 999 долларов.

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